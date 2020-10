12:09 | 28.10.2020

Umfrage: Beim Bekleidungskauf ist vor allem Bequemlichkeit wichtig

KÖLN (dpa-AFX) – Für die meisten Verbraucher in Deutschland sind beim Bekleidungskauf vor allem Bequemlichkeit, gute Passform und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Modetrends und exklusive Marken spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Modeverbands Deutschland GermanFashion hervor. Vor Beginn der Corona-Krise und im September waren dafür jeweils mehr als 1000 Verbraucher befragt worden. Ein überraschendes Ergebnis dabei: Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei der Produktion haben in der Pandemie-Zeit als Kriterien bei der Kaufentscheidung deutlich an Bedeutung verloren. Gaben vor Corona noch 79 Prozent der Befragten an, ihnen seien Nachhaltigkeit und Umweltschutz beim Kauf von Textilien “wichtig” oder “eher wichtig”, so waren es im September nur noch 69 Prozent. Und selbst das dürfte noch übertrieben sein – vergleicht man die Angaben mit dem tatsächlichen Einkaufsverhalten. Denn auch bei den meisten Verbrauchern, die angaben, ihnen sei das Thema wichtig, finden sich der Studie zufolge nur wenige Stücke aus nachhaltiger Produktion im Kleiderschrank./rea/DP/fba