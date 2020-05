12:54 | 29.05.2020

Umfrage: Mehrheit für EU-Krisenhilfen – 56 Prozent nur für Kredite

BERLIN (dpa-AFX) – Nach Ansicht der Mehrheit der Bundesbürger sollen von der Corona-Krise besonders betroffene EU-Länder generell unterstützt werden – auch wenn Deutschland dafür einen großen Beitrag leisten muss. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer sprachen sich 61 Prozent der Befragten für finanzielle Hilfen aus. 34 Prozent sind dagegen. 56 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger sprachen sich dabei dafür aus, die Gelder im Rahmen eines europäischen Aufbauprogramms ausschließlich als Kredite zu vergeben. 37 Prozent plädierten zusätzlich für Zuwendungen. Für das Politbarometer wurde 1377 Menschen befragt. Nach Plänen der EU-Kommission sollen 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen und weitere 250 Milliarden Euro als Kredite an Krisenstaaten fließen./red/DP/men