5:50 | 05.02.2020

Umweltverbände legen Forderungen für weniger Plastikmüll vor

BERLIN (dpa-AFX) – Eine Allianz von Umweltverbänden legt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin umfangreiche Forderungen an die Bundesregierung gegen die “Plastikkrise” vor. Plastik sei eine der größten und sichtbarsten ökologischen Belastungen und überschwemme die Umwelt – an Land, im Meer und in der Luft, hieß es im Vorfeld. “Produktion und Konsum von Plastik heizen zudem die Klimakrise an.” Deutschland sei bei der Verwendung von Kunststoffen europaweit “trauriger Spitzenreiter”. Deshalb komme Deutschland eine besondere Verantwortung zu, global zur Lösung des Problems beizutragen./hoe/DP/stk