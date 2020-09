10:48 | 12.09.2020

UN-Chef fordert Behörden in Belarus zur Zurückhaltung auf

NEW YORK (dpa-AFX) – UN-Generalsekretär António Guterres hat die Behörden in Belarus zur Zurückhaltung gegenüber friedlichen Demonstranten aufgefordert. Die Lage in dem Land besorge ihn sehr, sagte Guterres am Freitag (Ortszeit) in New York laut Mitteilung. “Insbesondere der anhaltende Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten und die Festnahme von Menschen, die legitime demokratische Rechte ausüben.” Auch Berichte über Einschüchterungstaktiken unter anderem gegenüber Medienvertretern besorgten ihn. Der Konflikt könne nur von den Menschen in Belarus mit einem “breit angelegten inklusiven Dialog” gelöst werden, der möglichst sofort starten solle, um Stabilität zu gewährleisten. In Belarus wird seit Wochen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Der 66-Jährige hatte sich nach der Parlamentswahl Anfang August mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklären lassen – das Ergebnis wird aber von der EU und vielen anderen Ländern nicht anerkannt. Lukaschenko, der von seinen Gegner “der letzte Diktator Europas” genannt wird, regiert das Land bereits seit 26 Jahren. Die Behörden in Belarus gingen teilweise brutal gegen die Demonstranten vor./cah/DP/fba