19:56 | 09.06.2020

UN-Konferenz zum 20. Jubiläum des ‘Global Compact’ mit Merkel geplant

NEW YORK (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs und Unternehmensvertreter wollen kommende Woche an einer zweitägigen Online-Konferenz der Vereinten Nationen zum 20. Jubiläum des “Global Compact” teilnehmen. Die im Jahr 2000 gestartete Initiative soll die UN und Unternehmen weltweit zusammenbringen, um gemeinsam die großen Probleme der Welt anzugehen. Bei der diesjährigen Konferenz am 15. und 16. Juni stünden vor allem die Coronavirus-Pandemie, der Klimawandel und Ungerechtigkeit weltweit auf der Tagesordnung, teilten die UN am Dienstag in New York mit. Mehr als 12 000 Teilnehmer hätten sich bereits online angemeldet./cah/DP/he