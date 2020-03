20:27 | 27.03.2020

US-Anleihen bauen Kursgewinne aus – Vor allem lang laufende Bonds legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter deutlich zugelegt. Vor allem in den langen Laufzeiten stiegen die Kurse, während die Renditen weiter sanken. Die Unsicherheit wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stützte die US-Anleihen. Die USA haben nach Angaben von Experten inzwischen mehr Infektionen als jedes andere Land der Welt. Zweijährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte und rentierten mit 0,246 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 19/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,405 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen stiegen um 1 12/32 Punkte auf 107 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,705 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legten um 3 23/32 Punkte auf 117 12/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,293 Prozent. Zuletzt hat sich die Ausbreitung des Virus auch schon heftig in US-Wirtschaftsdaten niedergeschlagen. So waren die am Donnerstag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einen beispiellosen Rekordwert gestiegen. Zudem brach die Stimmung der US-Verbraucher, ermittelt von der Universität Michigan im März so stark ein wie zuletzt zu Beginn der Finanzmarktkrise im Oktober 2008./ck/he