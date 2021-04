20:50 | 05.04.2021

US-Anleihen: Ins Plus gedreht – Zweifel an Zinswende

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag im Handelsverlauf ins Plus gedreht. Zunächst waren sie vor dem Hintergrund starker Konjunkturdaten unter Druck geraten. Dann hätten sich aber Zweifel breit gemacht, ob diese für eine Änderung der Notenbankpolitik in den Vereinigten Staaten ausreiche, hieß es am Markt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt über 131 Punkte und notierte bei 131,15 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Anleihen sank auf 1,716 Prozent. Wegen eines Feiertages hatte der Anleihemarkt am Freitag früher als üblich geschlossen. Die US-Aktienbörsen hatten nicht geöffnet./he