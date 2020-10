21:29 | 22.10.2020

US-Anleihen: Kurse drehen ins Minus – Freundliche Wall Street belastet

NEW YORK (dpa-AFX) – US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach einem positiven Start leicht nachgegeben. Im Gegenzug legten die Renditen zu. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 138,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 0,848 Prozent. Nachdem zunächst die Sorge wegen der steigenden weltweiten Corona-Infektionszahlen und der weiterhin ergebnislosen Verhandlungen um neue US-Finanzhilfen in der Corona-Krise die Nachfrage nach den als sicher geltenden US-Staatspapieren gestützt hatten, kippte zuletzt die Stimmung. Medienberichte deuteten auf eine Annäherung zwischen den Republikanern und den Demokraten hin, so dass die Anleger lieber bei den risikoreichen Aktien zugriffen./la/he