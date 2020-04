21:37 | 22.04.2020

US-Anleihen: Kursverluste ausgeweitet

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf ihre Verluste ausgeweitet. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich nach den Turbulenzen am Vortag etwas. Dies belastete die als sicher geltenden Anleihen und ließ ihre Renditen wieder etwas steigen. Die Rohölmärkte stabilisierten sich nach kräftigen Preisabstürzen auf einem niedrigen Niveau. Ausschlaggebend dafür war eine Drohung von US-Präsident Donald Trump in Richtung Iran. Trump twitterte, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Hintergrund war ein Zwischenfall auf offener See. Am Ölmarkt stiegen nach Trumps Drohung die Risikoprämien an. Das Verhältnis zwischen den USA und dem ölreichen Iran ist stark belastet. Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkt auf 100 9/32 Punkte und rentierten mit 0,213 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,367 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen verloren 17/32 Punkte auf 108 10/32 Punkte und rentierten mit 0,624 Prozent. 30-jährige Anleihen gaben um 1 21/32 Punkte auf 119 12/32 Punkte nach. Ihre Rendite stieg auf 1,222 Prozent./ck/he