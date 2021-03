15:39 | 09.03.2021

US-Anleihen legen deutlich zu

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zur Eröffnung deutlich gestiegen. Im Gegenzug gaben die Kapitalmarktzinsen spürbar nach. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,33 Prozent auf 132,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel auf 1,53 Prozent. Der Zinsauftrieb der vergangenen Wochen ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Im Hoch war der Zins für zehnjährige US-Anleihen auf 1,61 Prozent gestiegen. Das war der höchste Stand seit gut einem Jahr. Hauptgrund für die Entwicklung ist die Aussicht auf ein riesiges Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar. Von dem fiskalischen Impuls werden ein Wachstumsschub und steigende Inflationsraten erwartet. Das treibt die Marktzinsen. Konjunkturdaten werden am Dienstag keine nennenswerten erwartet. Auch Notenbanker aus den Reihen der Federal Reserve halten sich mit öffentlichen Äußerungen weitgehend zurück./bgf/jsl/mis