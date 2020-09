21:04 | 01.09.2020

US-Anleihen legen im späten Handel überwiegend zu

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel überwiegend zugelegt. Überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA konnten die Papiere nicht belasten. Auch neue Rekorde an den US-Aktienmärkten drückten nicht auf die Notierungen. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August den vierten Monat in Folge aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 54,2 Punkten im Vormonat auf 56,0 Zähler. Dies ist der höchste Stand seit November 2018. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 54,8 Punkte gerechnet. Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,13 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,26 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 10/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,67 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 1 6/32 Punkte auf 98 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,42 Prozent./bek/he