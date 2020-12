15:25 | 24.12.2020

US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,03 Prozent auf 137,84 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,940 Prozent. Der Handel an Heiligabend verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Es werden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Handel endet vorzeitig um 20 Uhr (MEZ)./jsl/he