15:16 | 27.11.2020

US-Anleihen: Leichte Kursverluste nach Feiertag

NEW YORK (dpa-AFX) – Nach dem Feiertag haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 138,41 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 0,86 Prozent. Beobachter erwarten einen ruhigen Handel. Am Tag nach dem Nationalfeiertag “Thanksgiving” stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. Viele Händler nutzen den Tag für ein verlängertes Wochenende. Zudem findet der Handel nur verkürzt bis 20 Uhr (MEZ) statt./jsl/bgf/mis