15:23 | 24.12.2019

US-Anleihen: Leichte Kursverluste zu Handelsbeginn

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn etwas gefallen. Die zuletzt sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten lastet laut Händlern auf den Festverzinslichen. Dem US-Anleihemarkt fehlte es an Heiligabend ansonsten an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht. Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,667 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 98 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,769 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken um 4/32 Punkte auf 98 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,945 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 11/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,373 Prozent./jsl