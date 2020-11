21:40 | 23.11.2020

US-Anleihen leiden unter Aussicht auf Corona-Impfstoffe sowie guten Daten

NEW YORK (dpa-AFX) – US-Staatsanleihen sind am Montag von der wieder erwachten Risikofreude der Anleger belastet worden. Die Aussicht auf wirksame Corona-Impfstoffe drückte ebenso wie überraschend gute US-Konjunkturdaten auf die Kurse der als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,13 Prozent auf 138,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg entsprechend auf 0,86 Prozent. Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff könnte in den USA im Fall einer Notfallzulassung einem Regierungsvertreter zufolge bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein. Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca legte zudem ein weiteres Unternehmen Daten zu einem Corona-Impfstoff vor. Und obwohl derzeit die Corona-Pandemie in den USA wütet, hellte sich die Unternehmensstimmung im November deutlich auf: Der vom Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf den höchsten Stand seit gut fünfeinhalb Jahren. Analysten hatten hingegen mit einer Eintrübung gerechnet./gl/men