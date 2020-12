21:03 | 09.12.2020

US-Anleihen machen Verluste teilweise wett

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel die Verluste etwas eingegrenzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab zuletzt um 0,09 Prozent auf 137,63 Punkte noch leicht nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 0,94 Prozent. Die US-Aktienmärkte zeigten Schwäche, weshalb sich die als sicher geltenden Anleihen etwas von ihren Verlusten erholten. Am Markt wurde zudem auf die jüngste Entwicklung im Ringen um ein neues staatliches Hilfspaket in den USA verwiesen. Zuletzt wurde von Seiten der US-Regierung überraschend wieder Gesprächsbereitschaft für eine Einführung weiterer Hilfen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch im laufenden Jahr signalisiert./bek/men