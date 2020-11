21:46 | 17.11.2020

US-Anleihen profitieren von wieder risikoscheueren Anlegern

NEW YORK (dpa-AFX) – US-Staatsanleihen haben am Dienstag von der verhaltenen Stimmung an der Wall Street profitiert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial zollte seiner jüngsten Rekordjagd sowie den steigenden Corona-Infektionszahlen mit Verlusten Tribut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,22 Prozent auf 138,32 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel entsprechend auf 0,87 Prozent./gl/he