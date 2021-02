15:39 | 04.02.2021

US-Anleihen starten erneut mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn weiter gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zum Start um 0,06 Prozent auf 136,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 1,15 Prozent. Erneut sorgten verbesserte Daten vom Arbeitsmarkt für Zuversicht und belasteten die als sicher geltenden Anleihen. Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Zuletzt überraschten mehrere Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten aus den USA positiv überrascht. Am Freitag wird der offizielle monatliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zu den amerikanischen Industrieaufträgen erwartet./jsl/jkr/fba