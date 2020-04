21:36 | 24.04.2020

US-Anleihen: Überwiegend ins Plus gedreht

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem überwiegend schwächeren Start in die Gewinnzone gedreht. Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 9/32 Punkten und rentierten mit 0,214 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,359 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen legten um 3/32 Punkte auf 108 20/32 Punkte zu und rentierten mit 0,590 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 10/32 Punkte auf 120 25/32 Punkte. Ihre Rendite fiel auf 1,168 Prozent./ck/he