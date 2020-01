21:01 | 07.01.2020

US-Anleihen verzeichnen überwiegend Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) – US-Staatsanleihen haben am Dienstag in fast allen Laufzeiten Kursverluste verbucht. Die Krise zwischen den USA und dem Iran hält die Anleger weiter in Atem, weiter eskaliert ist sie aber erst einmal nicht. Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten waren indes robust ausgefallen. So hatte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Dezember stärker aufgehellt als erwartet. Der sogenannte ISM-Index signalisierte ein robustes Wachstum für den größten Sektor der US-Wirtschaft. Ferner hatte die US-Industrie im November weniger Aufträge erhalten als im Vormonat, jedoch hatten Analysten mit einem noch etwas stärkeren Rückgang gerechnet. Zweijährige Anleihen verharrten zuletzt auf 100 5/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,544 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,617 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,825 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 14/32 Punkte auf 101 15/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,306 Prozent./ajx/he