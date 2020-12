23:38 | 14.12.2020

US-Behörde nimmt Online-Riesen wegen Nutzerdaten ins Visier

Washington (dpa-AFX) – Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC hat von mehreren großen Internetunternehmen Informationen über den Umgang mit Nutzerdaten angefordert. Entsprechende Anordnungen seien für Amazon , Twitter, Reddit, Youtube, Discord, die Tiktok-Mutter Bytedance, den Snapchat-Betreiber Snap sowie Facebook und deren Konzerntochter Whatsapp erlassen worden, teilte die FTC am Montag in Washington mit. Die Unternehmen haben demnach 45 Tage Zeit, um der Behörde zu antworten. Die FTC will etwa wissen, wie die Social-Media- und Video-Streaming-Anbieter Daten von Nutzern sammeln, für Werbezwecke verwenden und hinsichtlich persönlicher und demografischer Informationen auswerten. Die FTC interessiert sich unter anderem dafür, wie sich die Praktiken auf Kinder und Jugendliche auswirken./hbr/mis