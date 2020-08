15:43 | 27.08.2020

US-Notenbank ändert geldpolitisches Rahmenwerk

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die US-Notenbank Fed hat am Donnerstag zur Überraschung mancher Beobachter konkrete Details zu ihrem neuen geldpolitischen Rahmenwerk öffentlich gemacht. Wie die Federal Reserve in Washington mitteilte, soll sich ihr Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten orientieren. Bisher stellt das Preisziel der Fed ein Punktziel dar, das sie möglichst exakt erreichen will. Auch das Beschäftigungsziel für den Arbeitsmarkt wurde leicht abgeändert./bgf/jkr/he