20:05 | 29.01.2020

US-Notenbank tastet Leitzins wie erwartet nicht an

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge nicht verändert. Das Zielband für den Leitzins “Fed Funds Rate” bleibe in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Die Entscheidung war von Ökonomen einhellig erwartet worden. Im vergangenen Jahr hatte die Fed den Leitzins drei Mal um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt./jsl/he