22:52 | 06.02.2020

US-Regierung: USA und Kenia streben Handelsabkommen an

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die USA wollen mit Kenia Verhandlungen für ein Handelsabkommen aufnehmen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Erklärung, nachdem US-Präsident Donald Trump seinen kenianischen Amtskollegen Uhuru Kenyatta im Weißen Haus empfangen hatte. Das jährliche Volumen des Handels zwischen den beiden Ländern beläuft sich nach Angaben des Handelsbeauftragten derzeit auf rund eine Milliarde US-Dollar. Trump setzt in seiner Handelspolitik einen Schwerpunkt auf bilaterale statt auf multilaterale Abkommen./lkl/DP/fba