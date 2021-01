22:14 | 07.01.2021

US-Senator Graham spricht sich gegen Amtsenthebungsverfahren aus

WASHINGTON (dpa-AFX) – Der wichtige republikanische US-Senator Lindsey Graham lehnt ein Amtsenthebungsverfahren von Präsident Donald Trump nach Zusatz 25 der US-Verfassung ab. “Ich finde das zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen”, sagte der Senator aus South Carolina am Donnerstag in Washington. Graham, der lange Zeit besonders loyal zu Trump stand, hatte nach den Krawallen am Mittwoch mit ihm gebrochen und wiederholte am Donnerstag seine Kritik. “Der Präsident muss verstehen, dass sein Handeln das Problem war, nicht die Lösung”, sagte er. Es habe ständige Versuche von Trumps Anwälten gegeben, Lügen zum Ablauf der Wahl zu streuen. Er verteidigte aber auch seine Entscheidung, über Wochen den Wahlsieg von Joe Biden nicht anzuerkennen. Er begründete dies damit, dass es offene Gerichtsverfahren gegeben habe. Graham lobte Vizepräsident Mike Pence, der am Mittwoch die zeremonielle Auszählung der Wahlleutestimmen leitete – trotz Kritik des Präsidenten und Einsprüchen einiger Kongressmitglieder. “Die Dinge, die von ihm im Namen von Loyalität verlangt wurden, gingen übers Ziel hinaus, waren gegen die Verfassung, illegal und wären falsch für das Land gewesen”, sagte Graham./cfa/DP/he