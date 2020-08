18:05 | 24.08.2020



US-Vizeaußenminister: Werden uns nicht in Belarus einmischen



VILNIUS (dpa-AFX) – Die USA wollen sich nach Angaben von US-Vizeaußenminister Stephen Biegun nicht in den Machtkampf in Belarus (Weißrussland) einmischen. “Die Vereinigten Staaten können und werden den Verlauf der Ereignisse in Belarus nicht bestimmen. Dies ist das Recht des belarussischen Volkes”, sagte er am Montag bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Die US-Regierung verurteile die Gewalt gegen friedliche Demonstranten und fordere die Regierung in Minsk auf, alle politischen Gefangenen freizulassen. “Wir sind der Ansicht, dass das Beste, was wir tun können, darin besteht, das belarussische Volk zu unterstützen. Aber letztendlich liegt es an ihnen, ihre Zukunft zu bestimmen, und wir werden das respektieren”, sagte Biegun.

In Belarus kommt es es seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August zu Massenprotesten gegen den autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko. Der 65-Jährige hatte sich nach 26 Jahren an der Macht mit 80 Prozent der Stimmen zum sechsten Mal in Folge zum Sieger der Abstimmung erklären lassen. Die Opposition beansprucht dagegen den Wahlsieg für Lukaschenkos Herausforderin Swetlana Tichanowskaja, die Belarus unter Druck der Behörden verlassen und sich im Exil in Litauen in Sicherheit gebracht hat.

“Ich hatte die Gelegenheit, Frau Tichanowskaja zu treffen. Sie ist eine sehr beeindruckende Person, und ich kann sehen, warum sie in ihrem Land so beliebt ist”, sagte Biegun über das Gespräch mit der Oppositionellen in Vilnius. “Ziel des Treffens war es, zuzuhören, was das belarussische Volk denkt, und zu sehen, was es tut, um das Recht auf Selbstbestimmung zu erlangen.”

Tichanowskaja selbst dankte Biegun in einer Mitteilung für die US-Unterstützung für das belarussische Volk. Sie rief erneut alle Länder auf, die Souveränität und territoriale Integrität von Belarus zu respektieren./awe/DP/nas