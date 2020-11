19:27 | 07.11.2020

US-WAHL: Macron gratuliert Joe Biden und Kamala Harris zum Sieg bei US-Wahl

PARIS (dpa-AFX) – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Joe Biden und Kamala Harris zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. “Die Amerikaner haben ihren Präsidenten gewählt”, schrieb Macron am Samstagabend auf Twitter auf Französisch und Englisch. “Wir haben viel zu tun, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen. Lasst uns zusammenarbeiten!”, so Macron weiter. Zuvor hatten zahlreiche US-Medien auf Basis von Erhebungen und Prognosen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden und seine künftige Vizepräsidentin Harris zu den Siegern der US-Präsidentschaftswahl erklärt. Der amtierende Präsident Donald Trump wollte Bidens Sieg allerdings zunächst nicht anerkennen. Die anti-europäische Haltung Trumps war dem überzeugten Europäer Macron in der Vergangenheit ein Dorn im Auge gewesen. Die Beziehung zwischen Frankreich und den USA war gerade mit Blick auf Handelsstreitigkeiten zuletzt angespannt gewesen./nau/DP/zb