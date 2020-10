4:40 | 23.10.2020

US-WAHL: Präsident Trump verteidigt Pandemie-Management seiner Regierung

NASHVILLE (dpa-AFX) – US-Präsident Donald Trump hat das Krisenmanagement seiner Regierung in der Corona-Pandemie verteidigt. “Wir kämpfen dagegen, und wir kämpfen intensiv”, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten und letzten TV-Duell mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Trump versprach auch erneut, dass die Pandemie schon bald zu Ende sein werde – obwohl das im Gegensatz zu Aussagen von Wissenschaftlern und der gegenwärtigen Entwicklung steht. “Immer mehr Menschen geht es besser”, sagte Trump. Der Demokrat Biden sagte, es gebe keinen einzigen ernsthaften Wissenschaftler, der davon ausgehe, dass die Pandemie bald von selbst vorbei sein werde. Daten der Universität Johns Hopkins zufolge gibt es in den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, bislang rund 8,4 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt wieder auf rund 60 000 pro Tag an. Rund 223 000 Menschen starben bislang – mehr als in jedem anderen Land der Welt./jbz/DP/zb