20:47 | 05.10.2020

US-WAHL/Trump: Verlasse noch am Montag das Krankenhaus

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Präsident Donald Trump verlässt nach eigenen Angaben noch an diesem Montag (Ortszeit) das Krankenhaus, wo er wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt wurde. Er fühle sich sehr gut, schrieb Trump am Montag auf Twitter./lkl/DP/he