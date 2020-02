16:18 | 04.02.2020

USA: Auftragseingang in der Industrie steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die US-Industrie hat im Dezember mehr Aufträge erhalten. Die Zahl der Bestellungen sei im Monatsvergleich um 1,8 Prozent gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten mit einem schwächeren Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Dämpfer beim Auftragseingang im Vormonat korrigiert. Der Rückgang im November betrug laut den revidierten Daten im Monatsvergleich 1,2 Prozent und nicht wie zuvor gemeldet 0,7 Prozent. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge im Dezember um 0,6 Prozent. Die Aufträge für langlebige Güter legten im Dezember laut einer zweiten Schätzung um 2,4 Prozent im Monatsvergleich zu. Damit wurde einer erste Erhebung wie erwartet bestätigt. Ohne Transportgüter fielen die Bestellungen hingegen um 0,1 Prozent. Die Bestellungen langlebiger Güter gelten als Indikator für die Investitionsfreude der Unternehmen./jkr/fba