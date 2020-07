14:59 | 10.07.2020

USA: Erzeugerpreise geben weiter nach

WASHINGTON (dpa-AFX) – In den USA sind die Preise auf Herstellerebene im Juni weiter gefallen. Wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozent. Zum Vormonat reduzierten sie sich um 0,2 Prozent. Analysten hatten im Jahresvergleich einen geringeren Rückgang und im Monatsvergleich einen Anstieg erwartet. Deutlich günstiger waren im Monatsvergleich Lebensmittel, während die Energiepreise spürbar anstiegen./bgf/jkr/mis