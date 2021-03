15:12 | 05.03.2021

USA: Handelsbilanzdefizit steigt im Januar etwas

WASHINGTON (dpa-AFX) – Das Handelsbilanzdefizit der USA ist im Januar stärker als erwartet gestiegen. Es sei zum Vormonat um 1,2 Milliarden auf minus 68,2 Milliarden US-Dollar gewachsen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Defizit von 67,5 Milliarden Dollar gerechnet. In der Pandemie weitete sich das chronische Handelsbilanzdefizit noch aus, da wichtige Exportmärkte der USA belastet wurden. Die Vereinigten Staaten sind ein typisches Nettoimportland. Sie können sich dies leisten, weil ihnen das Ausland stetig Kredit zur Verfügung stellt. Die größten ausländischen Kreditgeber der USA sind China und Japan. Sie halten – abgesehen von der US-Notenbank – die größten Bestände an US-Staatsanleihen./jsl/bgf/jha/