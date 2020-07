15:45 | 28.07.2020

USA: Hauspreise steigen erneut trotz Corona-Krise – Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) – Auf dem US-Immobilienmarkt halten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Preisentwicklung bisher offenbar weiter in Grenzen. Im Mai stiegen die Hauspreise in 20 großen Metropolregionen im Jahresvergleich um 3,7 Prozent, nach 3,9 Prozent im Vormonat, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise im Mai um 0,04 Prozent. Hier war ein Plus von 0,30 Prozent erwartet worden. Bereits im April hatte sich der Häusermarkt robust gezeigt, obwohl das öffentliche Leben in vielen Bundesstaaten wegen der Corona-Krise nach unten gefahren wurde./jsl/jkr/he