21:23 | 08.01.2021

USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) – In den USA sind die Verbraucherkredite im November stärker gestiegen als von Experten erwartet worden war. Im Vergleich zum Vormonat sei die Kreditvergabe um 15,3 Milliarden US-Dollar geklettert, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Mittel nur einen Anstieg um 9,0 Milliarden Dollar erwartet./jsl//he