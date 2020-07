9:02 | 21.07.2020

Vattenfall-Chef Magnus Hall geht

STOCKHOLM (dpa-AFX) – Der schwedische Energieriese Vattenfall macht sich auf die Suche nach einem neuen Chef. Präsident und Vorstandschef Magnus Hall habe sich entschieden, Vattenfall nach fast sechs Jahren an der Konzernspitze zu verlassen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. “Das ist eine persönliche Entscheidung, die ich komplett selbst getroffen habe”, sagte der 60-jährige Hall der Deutschen Presse-Agentur. Die vergangenen sechs Jahre seien sehr intensiv gewesen, der Job des Vattenfall-Chefs immer einer, in dem man 150 Prozent geben müsse. Vattenfall stehe nun an vorderster Stelle bei der Energiewende und habe eine klare Strategie für die Zukunft. Er bleibe im Amt, bis das Unternehmen einen Nachfolger für ihn gefunden habe, sagte Hall./trs/DP/men