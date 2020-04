11:36 | 21.04.2020

Verband: Mittelstand auf Talfahrt – Düstere Aussichten

BERLIN (dpa-AFX) – Der Mittelstand ist infolge der Corona-Krise laut einer Konjunkturumfrage auf Talfahrt. Demnach rechnen 82 Prozent der Firmen in diesem Jahr mit sinkenden Umsätzen, 86,5 Prozent mit sinkenden Erträgen. “Für viele Unternehmen ist noch kein Licht am Ende des Tunnels in Sicht”, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes, Ludwig Veltmann, am Dienstag in Berlin. “Wir erleben im Mittelstand derzeit eine wirtschaftliche Talfahrt mit bedrohlichem Ausmaß.” An der Umfrage hätten sich 74 Verbundgruppen mit rund 77 000 angeschlossenen Unternehmen aus 18 Branchen beteiligt – darunter etwa Küchen und Möbel, Konsumelektronik, Schuhe und Textil, das Bauhandwerk oder Lebensmittel und Getränke. Von der ursprünglich positiven Erwartung für das Jahr 2020 sei, bis auf Ausnahmen in einzelnen Branchen, nahezu nichts geblieben. Fast 30 Prozent der Verbundgruppen erwarteten sinkende Mitarbeiterzahlen. Zu den befragten Kooperationen zählten Edeka, Rewe und Intersport./hoe/DP/stw