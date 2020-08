11:07 | 26.08.2020

Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group bekommt neuen Aufsichtsratschef

MAINTAL (dpa-AFX) – Der Aufsichtsratsvorsitzende des Verbindungstechnik-Spezialisten Norma Group , Lars Berg, tritt aus gesundheitlichen Gründen zum Monatsende zurück. Zum ersten September übernimmt Günter Hauptmann das Amt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Maintal mit. Hauptmann ist bereits einfaches Mitglied des Gremiums. Aufgrund des Rücktritts besteht der Aufsichtsrat vorübergehend aus nur fünf Personen. Die Gesellschaft beginne mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten, heißt es in der Mitteilung./ssc/stk