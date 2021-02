7:55 | 22.02.2021

Verbraucherschützer begrüßen neue EU-Energielabels trotz Kritik

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Der europäische Verbraucherverband Beuc begrüßt die Einführung neuer EU-Energielabels als “Sieg für Verbraucher”, äußert aber auch deutliche Kritik. Zwar könnten die neuen Kategorien “A” bis “G” besser unterschieden werden als die bisherigen “A+”-Klassifizierungen. Die Umstellung erfolge aber zu langsam. So werden zu Beginn nur bestimmte Elektrogeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen neu ausgezeichnet – andere Geräte wie Glühbirnen folgen erst deutlich später. “Wegen der schrittweisen Einführung kann es Verbrauchern passieren, dass sie sowohl alte als auch neue Kennzeichnungen sehen, was verwirrend sein kann”, monieren die Verbraucherschützer. Vom 1. März an werden bestimmte Elektrogeräte mit den neuen Labels ausgezeichnet./mjm/DP/eas