14:40 | 23.04.2020

Verbraucherschützer fordern genug Masken für alle

BERLIN (dpa-AFX) – Die Verbraucherzentralen fordern angesichts der Maskenpflicht in allen Bundesländern eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit entsprechenden alltagstauglichen Schutztüchern. “Entscheidend ist, dass alle Menschen versorgt werden, also auch die, die es sich nicht leisten können”, sagte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv), Klaus Müller, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Grundbedingung für die Einführung der Tragepflicht sei, “dass Mund-Nasen-Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen”. “Es muss klar sein, woher die Masken, die getragen werden sollen, kommen und dass sie ohne Warteschlangen in ganz Deutschland verfügbar sind.” Derzeit sind sie vielerorts nur zu Kosten zu erhalten, die für finanzschwache Menschen nicht unerheblich sind. Müller kritisierte außerdem die unterschiedlichen Masken-Regelungen in den einzelnen Bundesländern. “Eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland würde das Leben vereinfachen.”/haw/DP/jha