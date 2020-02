5:22 | 03.02.2020

Verbraucherzentralen warnen vor Preisdruck im Lebensmittelhandel

BERLIN (dpa-AFX) – In der Debatte um Lebensmittelpreise in Deutschland fordern die Verbraucherzentralen faire Verhandlungsbedingungen zwischen Erzeugern und Supermarktketten. “Ein Preisdruck des Handels zulasten von Tierschutz- und Umweltstandards ist nicht im Interesse der Verbraucher”, sagte der Chef des Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur vor einem Spitzentreffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Handel am Montag in Berlin. Viele Verbraucher wünschten sich hohe Standards etwa beim Tierwohl und wären bereit, dafür mehr zu bezahlen, sagte Müller. “Aktuell können sie die Qualität eines Produktes aber kaum erkennen, schon gar nicht am Preis.” Es gebe aber genauso Verbraucher, für die preiswerte Lebensmittel entscheidend sind. Diese dürften in der Debatte nicht vergessen werden. Zu sehen sei auch, dass Bauern schon heute Hunderte Millionen aus Steuermitteln erhalten, die aber Fehlanreize auslösten. Um die Interessen von Verbrauchern und Landwirten zu berücksichtigen und Tiere wirklich zu schützen, brauche es wirksame Gesetze, betonte Müller: “Dazu gehören veränderte Agrarsubventionen, bessere Haltungsbedingungen, eine Eindämmung der verwirrenden Werbeflut und verbindliche Kennzeichnungssysteme für Lebensmittel.” Dann könnten Verbraucher Qualität und Produkteigenschaften realistisch einschätzen. “Eine kurzfristige Vereinbarung, auf irreführende Werbebegriffe, aber auch auf versteckte Preiserhöhungen zu verzichten, stünde Handel und Lebensmittelherstellern gut an.”/sam/DP/zb