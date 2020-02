15:00 | 09.02.2020

Vereinzelte Ausfälle am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wegen der Wetterlage sind am Sonntag 100 Starts und Landungen von Flugzeugen am Frankfurter Flughafen gestrichen worden. Dabei handle es sich vor allem um Flüge innerhalb Europas, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Die restlichen, rund 1100 Flüge würden am Sonntag regulär starten oder landen. Es könne außerdem zu Verspätungen kommen. Die Fluggesellschaften entscheiden nach Angaben der Sprecherin selbst darüber ob und welche Flüge ausfallen. Durch das Nachtflugverbot rechne der Flughafen mit keinen großen Auswirkungen des Orkantiefs auf den Flugverkehr. “Wir werden die Wettersituation weiter beobachten”, sagte die Sprecherin. Für den Montag seien derzeit noch keine Flugannullierungen vorgenommen worden. Das Orkantief “Sabine” soll nach bisherigen Prognosen voraussichtlich in der Nacht zum Montag seinen Höhepunkt in Hessen erreichen, auch im Tagesverlauf am Montag soll es stürmisch bleiben./dba/DP/nas