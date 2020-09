9:09 | 10.09.2020

Vettel startet ab 2021 in der Formel 1 für Aston Martin

MUGELLO (dpa-AFX) – Sebastian Vettel wird von der nächsten Saison an für das britische Werksteam Aston Martin starten. Der 33 Jahre alte viermalige Formel-1-Weltmeister unterschrieb beim Nachfolgerennstall von Racing Point einen Vertrag über das Jahr 2021 hinaus, wie Racing Point am Donnerstag im italienischen Mugello bekanntgab./jmx/two/DP/nas