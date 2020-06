15:15 | 13.06.2020

Viele Feuerwehreinsätze nach starkem Regen in Mecklenburg-Vorpommern

SCHWERIN/WISMAR (dpa-AFX) – Starke Gewitter und Starkregen haben die Feuerwehr in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns am Samstag auf Trab gehalten. Vor allem in Wismar hatten die Feuerwehren viele Einsätze, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Dort seien Keller und Tiefgaragen vollgelaufen. Die “Ostseezeitung” berichtete auf ihrer Internetseite, dass Gewitter an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein zwischen Groß Sarau und Schönberg sowie zwischen dem Kreuz Wismar und der Raststätte Fuchsberg den Verkehr auf der Autobahn 20 zeitweilig zum Erliegen gebracht hätten. Stellenweise habe das Wasser 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn gestanden. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstag vor extremem Gewitter in weiten Teilen Deutschlands gewarnt./akl/DP/mis