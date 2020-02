17:48 | 10.02.2020

VIRUS: Airbnb stoppt Vermietungen in Peking wegen Coronavirus

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) – Der Apartment-Vermittler Airbnb hat Vermietungen in der chinesischen Hauptstadt Peking aufgrund des Coronavirus vorübergehend gestoppt. Bis Ende Februar könnten dort keine Unterkünfte gebucht werden, teilte das US-Unternehmen am Montag mit. Bereits bestehende Reservierungen werden storniert. Airbnb reagiere mit dem Schritt auf den “neuartigen Coronavirus-Ausbruch” und folge den Vorgaben der regionalen Behörden. Alle von Stornierungen betroffenen Kunden sollen entschädigt werden. Zudem werde sorgsam an Lösungen gearbeitet, um die Gastgeber zu unterstützen, versprach die Buchungsplattform in der Mitteilung./hbr/DP/nas