15:27 | 11.02.2020

VIRUS: Airbus fährt Endmontage in China schrittweise wieder hoch

TOULOUSE/TIANJIN (dpa-AFX) – Der Flugzeugbauer Airbus kann die Endmontage in seinem Werk in China trotz der Coronavirus-Epidemie schrittweise wieder hochfahren. Die chinesischen Behörden hätten dem Unternehmen die entsprechenden Genehmigungen für das Werk in Tianjin erteilt, teilte Airbus am Dienstag in Toulouse mit. Dabei würden alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erfüllt. Dies habe weiterhin höchste Priorität. Der Hersteller hatte erst vergangene Woche mitgeteilt, dass er den Bau von Passagierflugzeugen in China wegen des Virus vorläufig gestoppt habe. Die A320-Endmontagelinie im Airbus-Werk Tianjin sei geschlossen. Teilweise sollten Mitarbeiter per Computer von zu Hause aus arbeiten, sofern das möglich war. Durch die Maßnahme sollten die Beschäftigten nicht zu den Airbus-Standorten fahren müssen. Eine längere Unterbrechung der Produktion könnte auch die Auslieferungspläne des Unternehmens in Gefahr bringen. Airbus fertigt in Tianjin vor allem Mittelstreckenjets der A320-Reihe für den chinesischen Markt./stw/eas