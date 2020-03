20:13 | 23.03.2020

VIRUS: Anstieg der Covid-19-Opferzahl in Frankreich – Chloroquin nur Ausnahme

PARIS (dpa-AFX) – In Frankreich soll das Malaria-Mittel Chloroquin nur bei schweren Formen von Covid-19-Erkrankungen zum Einsatz kommen. Der Hohe Rat für Öffentliche Gesundheit empfehle, Chloroquin nur nach einer gemeinsamen Entscheidung von Ärzten und unter strenger medizinischer Aufsicht bei schweren Fällen zu verwenden, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran am Montagabend. Eine Verwendung bei nicht schweren Verläufen sei derzeit ausgeschlossen. Das Medikament wird auch in anderen Ländern im Kampf gegen Corona-Erkrankungen getestet. Die Zahl der Covid-19-Kranken und -Toten ist nach Angaben von Véran in Frankreich weiter gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden ist die Zahl der Toten um 186 auf 860 angestiegen. Die Zahl der Infektionen liegt bei 19 856 – ein Plus von mehr als 3000 im Vergleich zum Vortag. Mehr als 2000 Menschen liegen dem Minister zufolge auf der Intensivstation. In Frankreich gelten seit Anfang vergangener Woche strenge Ausgangsbeschränkungen. Medien berichteten am Montagabend außerdem, dass in einem Altersheim in den Vogesen 20 Menschen in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus gestorben seien. Das Heim befindet sich in der schwer betroffenen Region Grand Est. Bis Sonntag habe es dort seit Beginn der Pandemie 20 Todesfälle gegeben, so der Sender France Info unter Berufung auf die regionale Gesundheitsbehörde./nau/DP/stw