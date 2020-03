11:19 | 20.03.2020

VIRUS: Ausgangsbeschränkungen in Österreich bis Ostermontag verlängert

WIEN (dpa-AFX) – In Österreich werden die Ausgangsbeschränkungen zum Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus um drei Wochen verlängert. Sie gelten damit bis Ostermontag, den 13. April, sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in Wien./nif/DP/jha