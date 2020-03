15:47 | 23.03.2020

VIRUS: Australien beschließt Milliardenhilfen wegen Corona-Pandemie

CANBERRA (dpa-AFX) – Um den wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Pandemie abzufedern, hat nun auch Australien umfangreiche staatliche Hilfsmaßnahmen beschlossen. Das Parlament in Canberra billigte am Montag zwei Hilfspakete im Gesamtwert von 83,6 Milliarden Australische Dollar (rund 45 Mrd Euro). Zusätzlich legt die Regierung 40 Milliarden Dollar für dringende und unvorhersehbare Ausgaben in Verbindung mit der Ausbreitung des Coronavirus zur Seite. “Für viele von uns, ob jung oder alt, wird 2020 das härteste Jahr unseres Lebens werden”, sagte Premierminister Scott Morrison vor den Abgeordneten. Von der staatlichen Unterstützung sollen unter anderem kleinere Kreditgeber profitieren. Unternehmen sollen finanzielle Anreize erhalten, um Stellen zu sichern. Reise- und Flugunternehmen werden gezielt unterstützt. Zudem sieht die neue Gesetzgebung weitere Hilfen für Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Eltern und Studierende vor. Finanzminister Josh Frydenberg deutete unterdessen an, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Hilfspaket nötig werden könnte. Jenseits von Kriegszeiten sei die derzeitige Lage die größte Herausforderung für Australien, sagte der Minister. “Wir werden als Nation wieder auf die Beine kommen und stärker sein denn je”, betonte er./gma/DP/jha