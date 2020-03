5:49 | 31.03.2020

VIRUS: Bayerns Kabinett spricht mit Scholz über Corona-Rettungsmaßnahmen

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will das bayerische Kabinett (10.30 Uhr) am Dienstag über die Maßnahmen in der Corona-Krise beraten. Dabei wird es unter anderem um die bessere Verzahnung der Hilfsgelder aus Bundes- und Landesmitteln gehen. Am Montag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine bessere Zusammenarbeit der Länder bei der medizinischen Behandlung von schwer erkrankten Corona-Patienten gefordert./ctt/had/wee/cho/DP/fba