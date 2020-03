15:03 | 21.03.2020

VIRUS: Bund will bis zu 15 000 Euro an Kleinunternehmen zahlen

BERLIN (dpa-AFX) – Kleine Unternehmen und Selbstständige sollen infolge der Coronavirus-Krise Soforthilfen in Höhe von bis zu 15 000 Euro erhalten. Dies geht aus einem Gesetzesentwurf des Finanz- und Wirtschaftsministeriums hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den das “Handelsblatt” zuvor berichtete. An diesem Montag soll der Entwurf vom Bundeskabinett und dann in derselben Woche von Bundesrat und Bundestag beschlossen werden./bw/DP/nas